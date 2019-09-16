Реформа Россией своего налогового законодательства — налоговый маневр в нефтяной сфере, привела к уменьшению поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты в бюджет Белоруссии, однако Москва и Минск ещё обсудят проблему компенсации этих потерь для белорусской стороны. Об этом 16 сентября заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрия Сенько.

Минск, , 13:47 — REGNUM Лукашенко заслушал доклад о работе ГТК. При этом он поинтересовался, «какие шаги предпринимает таможенный комитет для компенсации потерь» из-за российского так называемого налогового манёвра, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу», — сказал Лукашенко.

Он также отметил: «Мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть. Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших доходов и выдержать этот налоговый манёвр».

«Мы, конечно, будем искать и по линии «Белнефтехима» выход из этого положения. Но таможня здесь должна решить свои задачи, которые будут стоять перед ней», — добавил Лукашенко. Сенько заверил: по итогам года поступления от таможни превысят прошлогодний показатель.