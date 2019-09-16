Уфа, , 13:52 — REGNUM Башкирские предприятия, участвующие в нацпроекте по повышению производительности труда, пока не хотят экспериментов с четырехдневной рабочей неделей. Об этом заявил и.о. министра семьи и труда Башкирии Юрий Мельников.

О тестировании четырехдневной рабочей недели на предприятиях — участниках национального проекта по повышению производительности, ранее рассказал замглавы Минэкономразвития Пётр Засельский. Он отметил при этом, что «работники 30−40% времени ничего не делают».

«Мы пока не планируем проводить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей», — сказал Мельников РИА Новости.

Более 260 предприятий из Башкирии и ещё 29 российских регионов входят в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по введению четырёхдневной рабочей недели, по словам Засельского, будет обсуждаться в министерстве труда на текущей неделе.

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