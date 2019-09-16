Тбилиси, , 13:43 — REGNUM У Грузии нет ответственного, серьезного, частного инвестора, который готов вложить средства в строительство глубоководного порта «Анаклия». Об этом 16 сентября заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает 16 сентября издание «Новости-Грузия».

Глава правительства прокомментировал заявление учредителя TBC Bank Мамуки Хазарадзе, который заявил, что министерство инфраструктуры отказалось от британского инвестора.

Гахария сказал, что порт «Анкалия» не может принадлежать физическим лицам. Премьер-министр назвал обвинения внутри «Консорциума развития Анаклии» несерьезными.

Напомним, 15 сентября Мамука Хазарадзе назвал встречу британских инвесторов в министерстве инфраструктуры «катастрофической». Позднее он заявил, что инвестором выступала компания «Меридиан». Ранее из «Консорциума развития Анаклии» вышла компания из США, что значительно затруднило реализацию проекта.

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