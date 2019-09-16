Кемерово, , 13:42 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) продолжает подключение объектов социальной сферы к централизованному теплоснабжению в городах своего присутствия в Кузбассе, сообщили сегодня, 16 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

»В Кемерове в школы, детские сады и медицинские учреждения СГК начала подавать тепло 13 сентября. В левобережной части города теплоснабжение обеспечивают Кемеровская ГРЭС и Ново-Кемеровская ТЭЦ, в большей части правобережья (Кировский и часть Рудничного района) — Кемеровская ТЭЦ. По состоянию на утро 16 сентября теплоснабжение практически всех социально значимых объектов города возобновлено», — пояснили энергетики.

По их словам, подключать жилой фонд Кемерова к теплу управляющие компании начнут после получения соответствующего распоряжения главы города. В Новокузнецке тепловые сети в контуре Кузнецкой ТЭЦ были поставлены на циркуляцию в выходные дни. Сегодня, 16 сентября, состоялось подключение к теплу образовательных и лечебных учреждений города. Подключение жилья планируется по графику с 17 сентября.

«В контурах Беловской ГРЭС и Томь-Усинской ГРЭС тепловые сети также находятся на циркуляции, тепло начинает поступать в объекты социальной сферы посёлков Инской и Притомский. Электростанции и теплосетевой комплекс СГК в Кузбассе полностью готов к отопительному сезону», — отметили в СГК.

Вместе с тем энергетики напомнили, что на ряде участков теплосетей в Кемерове и Новокузнецке ремонтные работы ещё продолжаются, однако на подаче тепла это не отражается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в сибирских городах начинается в разные сроки. Они зависят от погоды и решений градоначальников.