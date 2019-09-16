Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:40 — REGNUM «Газпром межрегионгаз Ярославль» прекратил поставку газа на котельную ООО «ПЭК» в Переславле из-за отсутствия договора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой компании.

Переславль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители газовой компании отказались снимать пломбы с задвижек, поставленные перед началом планового ремонта котельной, снабжающей горячей водой и теплом 80% жилого фонда Переславля-Залесского.

Как сообщили в «Газпром межрегионгаз Ярославль», 31 августа закончился договор на поставку газа. Документы для заключения нового договора ООО «ПЭК» представила только 12 сентября. Сейчас газовики оценивают эти документы.

Между тем долг города за газ продолжает расти и составил на 1 сентября 666 млн рублей. Как видно из графиков, опубликованных на сайте «Газпром межрегионгаз Ярославль», в прошлом году перед началом отопительного сезона Переславлю удалось снизить долг на 70 млн рублей. Тогда это было сделано за счет субсидии из областного бюджета. В этом году этого не произошло, неизвестно и о каких-либо вариантах решения проблемы.

Накануне холодов город остается без горячей воды и с неясными перспективами начала отопительного сезона.

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