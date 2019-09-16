Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Власти Ленинградской области продолжают поддержку сельхозпроизводителей региона с помощью грантов, субсидий и других финансовых и натуральных механизмов. С 2012 года на эти цели потрачено 1,081 млрд рублей.

Как сообщили 16 сентября в областном правительстве, в регионе распределили очередные гранты на развитие фермерских хозяйств — восемь проектов фермеров и два проекта семейных животноводческих ферм получат, в общей сложности, 43,8 млн рублей.

Эти средства пойдут на развитие молочных ферм, разведение овец, кур-несушек и бройлеров, перепелов, гусей и уток, выращивание кабачков, лука-порея и тепличных овощей.

Это уже второе в 2019 году распределение фермерских грантов. С начала года поддержку получили девять начинающих фермеров и две семейные фермы.

Всего же с 2012 года гранты получили 280 крестьянских хозяйств, из них ― 190 начинающих фермеров и 90 семейных животноводческих ферм.

«Благодаря государственной поддержке доля продукции малых форм хозяйствования составляет 25% в общем объеме сельскохозяйственной продукции региона», — отмечают в правительстве Ленобласти.

Напомним, среди других форм поддержки сельского хозяйства, а регионе — проекты «Ленинградский гектар» и «Агростартап».

Программа «Ленинградский гектар» реализуется в четырех малонаселенных районах Ленобласти. Предпринимателям, защитившим свои проекты перед конкурсной комиссией, предоставляется до 10 га земли и «подъемные» до 3 млн рублей. Всего в программе будет задействовано более 14 тыс. га земли. В бюджете Ленобласти 2019 года на реализацию программы заложено 60 млн рублей.

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