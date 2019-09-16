Генуя, Италия, , 13:20 — REGNUM Строительство нового виадука на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе начнется 30 сентября или 1 октября, заявил в понедельник, 16 сентября, мэр города Марко Буччи, передает информагентство Askanews.

Обрушение моста Моранди произошло 14 августа 2018 года. Погибли 43 человека.

В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. В списке предъявленных обвинений — фальсификация данных и непредумышленное убийство.