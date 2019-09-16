Таллин, 16 сентября 2019, 13:15 — REGNUM Введение бесплатных электронных виз в Санкт-Петербург и Ленинградскую область с 1 октября 2019 года для граждан 53 стран, среди которых и граждане Финляндии, может перекроить туристические потоки из Финляндии в Эстонии, считают в эстонском фонде содействия развития предпринимательству, сообщает портал эстонского национального телерадиовещателя ERR.
В публикации цитируются слова атташе эстонского посольства в России по вопросам туризма Илоны Кбеян, которая привела в пример промежуточные итоги введения бесплатных электронных виз в Калининградскую область с 1 июня этого года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бесплатная электронная виза действует 30 дней с момента выдачи, является однократной, на территории РФ при этом можно находиться не более 8 суток. Заявки на получение визы оформляются на специальном сайте МИД РФ. Санкт-Петербург и Ленинградская область станут 3 и 4 регионом РФ, в которых проводятся эксперимент по внедрению системы бесплатной электронной визы для иностранцев.
Читайте ранее в этом сюжете: Страны, чьи жители смогут посетить Санкт-Петербург по электронным визам