Киев, 16 сентября 2019, 13:12 — REGNUM В проект госбюджета Украины на 2020 год заложены доходы от приватизации на уровне 5 млрд грн (202 млн долл). Об этом 16 сентября заявил на брифинге в Верховной раде депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.
Он раскритиковал правительство за то, что проект бюджета разработан без утверждения цен на газ и прожиточного минимума.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Киев планирует запустить рынок земель и начать масштабную приватизацию. Примечательно, что с 2014 года доходная часть госбюджетов Украины от приватизации не выполнялась. Накануне украинский Кабмин зарегистрировал в Раде проект госбюджета на 2020 год. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, на следующий год средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн. Минимальная зарплата в проекте государственного бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривен (до 200 долл).