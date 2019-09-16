Киев, , 13:12 — REGNUM В проект госбюджета Украины на 2020 год заложены доходы от приватизации на уровне 5 млрд грн (202 млн долл). Об этом 16 сентября заявил на брифинге в Верховной раде депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

«В этот бюджет заложили норму — 5 млрд грн от всей приватизации. Если тут заложена продажа земель сельскохозяйственного назначения, то эта цифра удивляет. К примеру, на этот год, который завершается 31 декабря, заложена цифра в 17 млрд грн (688 млн долл.) без продажи земель сельхозназначения. Ключевой вопрос: куда нас ведут?» — задался вопросом Соболев.

Он раскритиковал правительство за то, что проект бюджета разработан без утверждения цен на газ и прожиточного минимума.

«Проект бюджета якобы внесен, но в тоже время неприятно удивлены, что мы до сих пор не имеем текст этого проекта. Нам только обещают в ближайшие дни его передать… Как можно принимать бюджет без, например, вопроса цены на газ? Это ключевой параметр, который закладывается в бюджете для коммунальных и не только предприятий. Как можно рассматривать бюджет, когда нет минимального прожиточного уровня?» — отметил Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Киев планирует запустить рынок земель и начать масштабную приватизацию. Примечательно, что с 2014 года доходная часть госбюджетов Украины от приватизации не выполнялась. Накануне украинский Кабмин зарегистрировал в Раде проект госбюджета на 2020 год. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, на следующий год средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн. Минимальная зарплата в проекте государственного бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривен (до 200 долл).