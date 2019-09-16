Ташкент, , 13:05 — REGNUM Производителей автотранспортных средств в Узбекистане обязали платить 3% от стоимости автомобиля в республиканский дорожный фонд, сообщили 16 сентября в пресс-службе UzAuto Motors.

Отмечается, что это требование вводится с 1 октября 2019 года. Оно призвано создать дополнительные удобства для покупателей, так как ранее этот взнос делали сами автовладельцы.

Если покупатель заключил договор купли-продажи автомобиля до 1 октября 2019 года, то с ним будет заключено дополнительное соглашение об оплате 3% в республиканский дорожный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года чистая прибыль автотранспортных производителей Узбекистана составила 1 трлн сумов ($106 млн), а производство в автомобильной промышленности выросло на 54%.

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