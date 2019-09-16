Ашхабад, , 12:55 — REGNUM Пассажиры поездов, курсирующих по маршруту Ашхабад — Туркменбаши — Ашхабад, жалуются на искусственный дефицит билетов, на коррумпированность кассиров и проводников, а также на плохое состояние вагонов, передает «Хроника Туркменистана».

Туркменистанцы утверждают, что в пассажирских вагонах, вне зависимости от их класса, не работают водонагреватели и в туалетах отсутствуют лампочки. Проводники предлагают вскипятить чай в своих электрочайниках, но кипятка на всех пассажиров не хватает.

Еще одной крупной проблемой стали безбилетники. Они вынуждены неофициально платить проводникам по 60 манатов (1120 рублей), поскольку не могут приобрести билеты в кассах из-за дефицита, искусственно создаваемого коррумпированными сотрудниками Туркменских железных дорог. Это как минимум на треть больше официальной стоимости билета.

Местные жители отмечают, что свой вклад в ухудшение ситуации на железнодорожном транспорте вносят и коррумпированные работники вокзальных касс, которые, заранее оформив билеты на чужие имена, затем перепродают их несколько дороже.

Также это приводит к тому, что проводники сверяют паспортные данные с указанными в билете, а затем из-за их несовпадения требуют с пассажиров взятку в размере 30 манатов (560 рублей).