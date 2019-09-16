Бишкек, , 12:54 — REGNUM Киргизия рассчитывает ежегодно получать 230 млн сомов (215 млн рублей) бонусных выплат от горнорудных компаний за разработку недр в 2020 — 2022 годах. Об этом говорится в проекте бюджета республики на ближайшие три года, пишет «Tazabek».

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Также, по прогнозам госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, в республиканский и местные бюджеты в 2020 году должны будут поступить роялти (выплаты за использование недр) в сумме 1 млрд 522 млн сомов (1 млрд 420 млн рублей).

В 2021 этот показатель должен будет увеличиться до 1 млрд 616,6 млн сомов (около 1 млрд 509 млн рублей), а в 2022 году возрасти до 1 млрд 693 млн сомов (1 млрд 580 млн рублей).

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