Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» появится два новых рейса до Турции. С 4 ноября дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, будет отправляться рейс «Екатеринбург — Стамбул».

Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург Галина Брусницына © ИА Красная Весна

Как сообщает информационный портал Е1, перелёты будут осуществляться на Airbus A321. Время в пути — четыре часа. Обратно этим же рейсом можно будет вылететь вечером в среду и пятницу. Как уточнили в пресс-службе аэропорта Кольцова, рейсы будет осуществлять авиакомпания Red Wings.

Отметим, что на данный момент рейсы из Екатеринбурга в Стамбул и обратно осуществляет авиакомпания «Турецкие авиалинии». Такие полёты происходят три раза в неделю.