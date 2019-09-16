Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM В Ростовской области выделено почти 30 млн рублей для пополнения водных запасов восточных районов. Средства будут распределены между Зимовниковским, Орловским, Дубовским и Ремонтненским районами, уточнили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Николай Пимоненко. По воду. 1-я половина 1900-х

Муниципалитеты не останутся в стороне и добавят из муниципальных бюджетов ещё 1,4 млн рублей.

«Эти средства будут направлены на закачку водохранилищ, откуда осуществляется поставка воды испытывающим недостаток в ресурсах потребителям восточных территорий», — отмечается в сообщении.

В настоящее время питьевую воду из прудов-накопителей получают около 13 тыс. человек. Выделенные средства направят на бесперебойное обеспечение потребителей водой.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области планируется построить и реконструировать более 50 объектов водоснабжения. Работа будет проведена до 2024 года.

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