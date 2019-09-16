Москва, , 12:48 — REGNUM Объём транзита газа в Европу через территорию Украины в последние дни увеличился. Об этом свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

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Уточняется, что это произошло после вступивших в силу по решению суда Евросоюза ограничений на поставки газа через газопровод OPAL, принимающего газ «Северного потока», для российской компании «Газпром».

Так, 15 сентября, по данным словацкого оператора Eustream, объём поставок газа через станцию «Вельке Капушаны», которая является одним из пограничных пунктов между Словакией и Украиной, составил 133,461 млн куб. м, пишет ТАСС. При этом на сегодня, 16 сентября, заявка на прокачку газа выросла до 154,7 млн кубометров.

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Как сообщало ИА REGNUM, газопровод OPAL, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Западной и Центральной Европы, подает голубое топливо в Германию до границы с Чехией в общих объемах до 36 млрд куб. м. газа в год. В сентябре Польша выиграла в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL. Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%. Ограничения использования мощностей газопровода для Газпрома компания OPAL Gastransport GmbH ввела с 14 сентября.

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