Москва, , 12:42 — REGNUM Предприятия «Русагро» начинают новый сезон переработки подсолнечной семечки и соевых бобов, сообщает 16 сентября пресс-служба агрохолдинга.

Подсолнух Arcaion

Первый из четырех заводов был запущен в пятницу, 13 сентября. Остальные заводы планируется запустить до конца месяца. В «Русгаро» отметили, что перерыв между сезонами в этом году оказался рекордно коротким.

Новый сезон продлится до сентября 2020 года. В настоящее время максимальная производительность заводов по семечке составляет 4 610 тонн в сутки, по сое — 570 тонн в сутки. Мощность хранения в зерновом эквиваленте на элеваторах и заводах масложирового бизнес-направления составляет 1,2 млн тонн.

Ранее в агрохолдинге сообщали, что объём переработанной в сезоне 2018/2019 годов семечки составил 1283 тыс. тонн, что на 217% больше, чем годом ранее.

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