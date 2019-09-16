Москва, 16 сентября 2019, 12:41 — REGNUM Неясно, почему премьер-министр РФ так активно продвигает идею сокращения рабочей недели до четырех дней, возможно, он вспомнил свой прежний опыт попыток управления временем, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 16 сентября, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя информацию о предстоящем эксперименте по внедрению четырехдневной недели.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в министерстве труда и социальной защиты в ближайшие дни будет проведено совещание о механизмах тестового внедрения на нескольких российских предприятиях четырехдневной рабочей недели.