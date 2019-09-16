Посёлок Чертково, Ростовская область, 16 сентября 2019, 12:38 — REGNUM Из резервного фонда Ростовской области более 13 млн рублей получит администрация Чертковского района. Средства будут направлены на обновление автопарка, сообщает пресс-служба донского губернатора 16 сентября.
К выделенным средства из региональной казны муниципалитет добавит 606 тыс. рублей, чтобы приобрести есмь пассажирских автобусов типа ПАЗ. Транспорт свяжет населенные пункты района.
Обновить автопарк власти обещают до конца года.