Москва, , 12:33 — REGNUM В России после летних каникул и сезонного снижения цен начал расти средний чек. В августе 2019 года средний чек вырос на 3,5% или на 19 рублей составил 565 руб., свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

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Отмечается, что это один из самых высоких показателей текущего года. Всего с начала 2019 года рост среднего чека составил 5,2%

Данные исследования показали, что средний чек в августе вырос во всех регионах России. Больше всего на Урале — 5,4%, в Приволжском, Сибирском ФО и на Дальнем Востоке (4%), меньше всего — 0,7%.

В центре России рост чека составил 3%, а на северо-западе — 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, июльский поход в магазин в среднем обходился жителям России в 546 рублей. Это на 10 рублей (на 1,8%) меньше июньского показателя.

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