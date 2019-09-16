Нижний Новгород, 16 сентября 2019, 12:32 — REGNUM Нижегородский арбитраж удовлетворил иск министерства имущественных и земельных отношений области. В отношении ОАО «Нижегородский завод испытательного и технологического оборудования», существовавшего с 1993 года, открыто конкурсное производство сроком на полгода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Конкурсным управляющим назначена член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Наталья Сазонова. Требования министерства почти на 900 тыс. рублей включили в третью очередь реестра. Следующее заседание по делу намечено на 10 февраля 2020 года.
В суде также уточнялось, что «должник почтовую корреспонденцию по адресу его юридической регистрации не получает», а «имуществом, которое бы позволяло покрыть судебные расходы в деле о банкротстве, не располагает». Также служба судебных приставов предоставила данные, что исполнительные производства в отношении должника окончены в связи с невозможностью установить его местонахождение. Не смогли установить и местонахождение директора компании, а имущество у достаточно старого нижегородского предприятия не числится по документам.
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Напомним, в 2011 году на заводе по инициативе налоговой службы уже вводилось наблюдение как первый этап банкротства. В 2012 году производству по делу прекратили. Ещё одна попытка обанкротить предприятие была сделана в 2016 году всё тем же министерством, но дело прекратили, не найдя имущества, за счёт которого можно было бы оплатить процедуру несостоятельности. Тогда же ведомство заявляло, что компания фактически прекратила деятельность.