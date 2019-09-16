Нижний Новгород, , 12:32 — REGNUM Нижегородский арбитраж удовлетворил иск министерства имущественных и земельных отношений области. В отношении ОАО «Нижегородский завод испытательного и технологического оборудования», существовавшего с 1993 года, открыто конкурсное производство сроком на полгода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Признать открытое акционерное общество «НЗИТО» (ИНН 5 257 000 957, ОГРН 1 025 202 392 126) несостоятельным (банкротом) по признакам отсутствующего должника», — отмечается в решении суда, которым прекращены полномочия руководителя завода.

Конкурсным управляющим назначена член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Наталья Сазонова. Требования министерства почти на 900 тыс. рублей включили в третью очередь реестра. Следующее заседание по делу намечено на 10 февраля 2020 года.

В суде также уточнялось, что «должник почтовую корреспонденцию по адресу его юридической регистрации не получает», а «имуществом, которое бы позволяло покрыть судебные расходы в деле о банкротстве, не располагает». Также служба судебных приставов предоставила данные, что исполнительные производства в отношении должника окончены в связи с невозможностью установить его местонахождение. Не смогли установить и местонахождение директора компании, а имущество у достаточно старого нижегородского предприятия не числится по документам.

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Напомним, в 2011 году на заводе по инициативе налоговой службы уже вводилось наблюдение как первый этап банкротства. В 2012 году производству по делу прекратили. Ещё одна попытка обанкротить предприятие была сделана в 2016 году всё тем же министерством, но дело прекратили, не найдя имущества, за счёт которого можно было бы оплатить процедуру несостоятельности. Тогда же ведомство заявляло, что компания фактически прекратила деятельность.