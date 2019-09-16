Ульяновск, , 12:47 — REGNUM С 2020 года для представителей органов ульяновской власти, возможно, начнется закупка электрокаров. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 16 сентября на аппаратном совещании.

Морозов уже поручил создать рабочую группу, которая будет изучать мировой опыт для разработки нормативно-правовых актов для перехода автовладельцев на экологически чистый транспорт.

Сейчас в Ульяновской области зарегистрировано всего 11 электромобилей. Они входят в ульяновский клуб владельцев электрокаров. Клуб планирует построить в области сеть из 40 терминалов. Стоимость одной зарядной станции с постоянным током 50 КВт обойдется инициаторам в 3 млн рублей.

Кроме того, планируется постройка терминала возле здания областного правительства. Оплата за заправку электрокара будет производиться по картам.

Напомним, в конце августа 2019 года председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что правительство региона приняло решение о предоставлении льгот по транспортному налогу для владельцев электромобилей.

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