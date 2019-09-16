Киев, , 12:19 — REGNUM Поставки газа в Евросоюз через территорию Украины без подписания контракта с самой Украиной — возможный, но не самый предпочтительный вариант для «Газпрома», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 16 сентября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения о возможных вариантах продолжения транзита газа.

Ранее РБК сообщило, что власти ЕС могут предложить России новый вариант продолжения поставок газа через территорию Украины — без подписания контракта между Москвой и Киевом. Украина взяла на себя обязательство исполнять европейские энергетические нормы и должна выставлять на аукцион свои транзитные мощности, а «Газпром» сможет их выкупать.

«Этот вариант возможен, но он не самый удобный для «Газпрома». Компании нужны стабильные правила игры: она должна заранее понимать, сколько газа нужно добыть, в каких объемах и в какие сроки его нужно поставлять.

Сейчас идет процедура нового контрактования, и на Украину оказывают давление сразу с двух сторон трубы — и из России, и из ЕС: менеджмент вместе с дипломатами добиваются того, чтобы украинские власти были более сговорчивы в этом вопросе», — отметил Дмитрий Кумановский.