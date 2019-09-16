Киев, 16 сентября 2019, 12:19 — REGNUM Поставки газа в Евросоюз через территорию Украины без подписания контракта с самой Украиной — возможный, но не самый предпочтительный вариант для «Газпрома», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 16 сентября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения о возможных вариантах продолжения транзита газа.
Ранее РБК сообщило, что власти ЕС могут предложить России новый вариант продолжения поставок газа через территорию Украины — без подписания контракта между Москвой и Киевом. Украина взяла на себя обязательство исполнять европейские энергетические нормы и должна выставлять на аукцион свои транзитные мощности, а «Газпром» сможет их выкупать.