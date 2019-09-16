Тулун, Иркутская область, , 12:19 — REGNUM Пострадавшим от мощнейшего наводнения жителям иркутского города Тулуна построят многоквартирные дома в микрорайоне Сосновый Бор. Как сообщает пресс-служба правительства регион, до наступления холодов там будет залит фундамент для всех многоквартирных домов, а сейчас ведётся расчистка территории.

«Сегодня люди могут выбирать из пяти вариантов индивидуальных домов, к которым относится также приусадебный участок 15 соток. Здесь же в микрорайоне будет построена вся необходимая социальная инфраструктура», — пояснил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Тулуне началось в ночь на 28 июня 2019 года. Река Ия вышла из берегов и с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу, сметая всё на своём пути. Многие пострадавшие (их в Иркутской области более 45 тысяч человек) были свидетелями того, как целые дома и усадьбы плыли по воде и ломались как спички у моста через федеральную трассу. Порядка пяти тысяч жилых строений признаны не пригодными для проживания.

Российский президент Владимир Путин уже дважды побывал в Тулуне, где лично решал проблемы и контролировал ход выполнения своих поручений по скорейшему возведению жилья и всей необходимой инфраструктуры.