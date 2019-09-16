Рига, , 12:11 — REGNUM В Латвии намерены меньше платить безработным, что сэкономит в бюджете дополнительные 12 млн евро, сообщает сегодня, 16 сентября, латвийский портал Mixnews. Для этого период выплат по безработице будет сокращён с 9 до 8 месяцев. О новой схеме, которая начнёт действовать уже с 2020 года рассказала министр благосостояния Латвии Рамона Петравича в эфире латвийской национальной телерадиовещательной компании LTV.

По новому порядку пособие по безработице будут выплачиваться по следующей схеме: первые два месяца в размере 100% от заработной платы, следующие два 75%, ещё два 50% и последние два месяца — в размере 45% от бывшей заработной платы. После этого выплаты прекратятся.

Впрочем, средний период получения пособий по безработице в Латвии составляет 4,5 месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии безработица колеблется на отметке в 6% и выше, что является выше, чем в среднем по Евросоюзу. Постоянно без работы зарегистрировано свыше 50 тыс. лиц трудоспособного возраста.