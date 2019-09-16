Варшава, , 11:58 — REGNUM В Польше Верховная контрольная палата намерена провести совместный с российскими партнерами аудит реализации программы трансграничного сотрудничества между двумя странами, рассчитанную на 2014—2020 годы. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы ведомства Войчех Кутыла.

«Средства выданы и нужно проверить, какие достигнуты результаты», — сказал он, добавив, что речь идет о «проектах, существующих между граничащими с Калининградской областью польскими регионами».

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет программы трансграничного сотрудничества «Россия — Польша» на период 2014—2020 годы составляет около 62 млн евро. Из этой суммы 41 млн евро выделяется Евросоюзом, 21 млн евро — Россией.

Программа фокусируется на таких задачах, как улучшение транспортной доступности приграничных регионов, продвижение местной культуры, сохранение исторического наследия, защита окружающей среды.

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