Продолжение поставок российского газа в Евросоюз без нового контракта с Киевом было бы хорошим решением, но в украинской элите слишком много тех, кто привык зарабатывать на транзите газа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 сентября, комментируя сообщения о возможном продолжении транзита газа без подписания двустороннего соглашения.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Киев, , 11:56 — REGNUM Ранее РБК сообщило, что власти Евросоюза могут предложить России вариант продолжения поставок газа через территорию Украины без подписания нового контракта между Москвой и Киевом: Украина взяла на себя обязательство исполнять европейские энергетические нормы, следовательно, должна выставлять на аукцион свои транзитные мощности, и Газпром может их выкупать.

«Продолжение поставок российского газа в страны ЕС без нового газового контракта с Киевом было бы хорошим решением. В конце концов, не обязательно же две составляющие использования нашей страной украинской газотранспортной системы — транзит газа в Европу и поставки газа собственно Украине — должны быть неразрывно связаны. Это с одной стороны. А с другой, Киев столько раз заявлял о своём «прочном европейском выборе», столько раз присягал на «верность европейским стандартам и правилам», что в Европе и России вправе ожидать от него последовательности в его заявлениях. Будет для них хорошая проверка.

Проверку эту правительство Владимира Зеленского, однако, скорее всего, не пройдёт. «Европейский выбор» — это для современной украинской власти не главная цель. Эта власть продолжает служить наиболее антироссийски настроенным силам Запада. В этой связи её ждут серьёзные конфликты с теми на Западе, кто придерживается более конструктивной политики в отношении нашей страны. Мы уже видим, как они прорываются наружу.

Есть и другая составляющая, которую не способны исключить даже самые злобные антироссийские сценарии, разрабатываемые с участием Киева. В украинской элите слишком много тех, кто привык снимать свой куш с торгово-экономических связей с нашей страной, в том числе — и с поставок и транзита газа. Вряд ли они захотят отказаться от этих денег. Сейчас политическая верхушка разевает рот на многомиллиардные «компенсации» от России, но те, кто находится чуть ниже, понимают, что им этих денег не видать. А вот то, что будет, условно говоря, «капать» из российского крана, им очень хотелось бы продолжать класть в свой карман.

Одним словом, наша страна не проиграет в любом случае: и с новым газовым контрактом с Украиной, и без него», — отметил Михаил Демурин.