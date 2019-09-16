Додома, 16 сентября 2019, 11:53 — REGNUM Центральный банк Танзании выпустил памятные монеты с изображением южнокорейских островов Токто. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Монета выпущенная банком Танзании
Монета выпущенная банком Танзании

По данным источников, на серебряной монете весом 155,5 гр изображены восточный и западный острова с надписью на английском языке «Токто 186,5 м» (Dokdo) и «Территория Южной Кореи» (The Land of Korea).

Как отметили эксперты, многие банки мира выпускают монеты на разные темы в коммерческих целях. Так, например, в 2005 году банк Уганды выпустил памятные монеты на тему островов Токто, а в 2004 году восемь памятных монет были выпущены банком КНДР.

Примечательно, что в 2014 и 2015 годах в Южной Корее поднималась тема о выпуске монет с изображением островов, однако в последствии эту идею отклонили из чисто дипломатических соображений.