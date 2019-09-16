Шанхай, Китай, , 11:42 — REGNUM Четыре новых проекта получат финансирование от Нового банка развития (НБР, банк БРИКС). Соответствующее решение было принято по итогам состоявшегося 12 сентября очередного заседания Совета директоров НБР, сообщается на сайте финансовой организации.

Уточняется, что финансирование на общую сумму $1,4 млрд одобрено для проектов в Индии, ЮАР и России.

Так, в частности, на реализацию российского проекта предусмотрено выделение банком БРИКС $300 млн Евразийскому банку развития (ЕАБР), пишет ТАСС. Эти средства пойдёт на финансирование подпроектов, в которых используются технологии производства энергии за счет возобновляемых источников, таких как ветер, солнце и вода.

Как сообщало ИА REGNUM , в марте 2019 года Новый банк развития (НБР) БРИКС заявил, что планирует предоставить кредит в размере 780 млн долларов крупнейшему поставщику электроэнергии ЮАР, компании Eskom, для финансирования инфраструктурных проектов в связи с необходимостью преодоления кризиса энергоснабжения в стране.

Напомним, НБР был создан в 2015 году для поддержки устойчивых инфраструктурных проектов в странах с формирующимся рынком. Общая сумма помощи странам БРИКС составляет около 15 млрд долларов.

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