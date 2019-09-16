Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Торговый конфликт с Китаем заметно отразился на структуре импорта товаров в США. В первом полугодии 2019 года он сократился на $31 млрд в годовом выражении, следует из данных таможенной статистики.

За первые шесть месяцев 2018 года США импортировали китайские товары на $250 млрд, в 2019-м показатель упал до $219 млрд. При этом общий объем ввезенных в США товаров вырос, следовательно, увеличился импорт из других стран.

Так, импорт в США из Мексики увеличился за тот же период со $169 млрд до $179,6 млрд (+$10,6 млрд), из Вьетнама — с $22,8 млрд до $30,4 млрд (+$7,6 млрд), из Франции — с $25,7 млрд до $29,7 млрд (+$4,0 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп допустил заключение промежуточной торговой сделки с Китаем.

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