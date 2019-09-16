Москва, , 11:28 — REGNUM С сегодняшнего дня, 16 сентября, Банк России открыл запись граждан на общероссийский День открытых дверей. В Москве он пройдет на трех площадках, сообщается на сайте регулятора.

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В День открытых дверей, 28 сентября, посетители смогут узнать об истории финансовой системы России, о российских деньгах и о любопытных исторических фактах, связанных с финансами.

Как происходят сортировка, пересчет наличных денег и уничтожение ветхих банкнот, можно будет увидеть на экскурсии крупнейший в Европе расчетно-кассовый центр Банка России. Требуется предварительная регистрация.

Также в День открытых дверей пройдут викторины, квесты, мастер-классы и театральные постановки с финансовыми сюжетами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2018 года общероссийский День открытых дверей посетили около 60 тыс. гостей.

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