Абу-Даби, , 11:50 — REGNUM Эксперты Института международных финансов (IFF) заявили, что на фоне долговременного снижения цен на нефть и слишком дорогой национальной валюты, ОАЭ нуждается в новой модели экономического роста. Об этом 15 сентября пишет новостное издание Al Arabiya.

По мнению экспертов IFF основным драйвером роста экономики ОАЭ в ненефтяном секторе должно стать развитие малых и средних предприятий, однако в настоящий момент перспективы их роста туманны ввиду ограниченного доступа к заемным финансовым средствам. По данным организации, 75% малых и средних компаний не получают достаточного финансирования, а среди всех кредитов, выданных в стране, на них приходится только 5%.

Ранее власти ОАЭ уже объявили о намерении радикально диверсифицировать национальную экономику с тем, чтобы снизить зависимость от экспорта энергоресурсов. Для этого они начали разработку всеобъемлющей стратегии по стимулированию притока прямых иностранных инвестиций в неэнергетические секторы экономики и облегчению получения банковского и частного финансирования малым и средним бизнесом.