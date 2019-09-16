Абу-Даби, , 11:22 — REGNUM По результатам опроса ведущих экспертов в сфере технологий на Ближнем Востоке, были определены самые перспективные стартапы региона. Опрос был проведен на фоне взрывного роста инвестиций, привлеченных ближневосточными стартапами — более 66% за первую половину 2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Среди самых перспективных компаний оказались стартапы в сфере финансов из ОАЭ, например, Sarwa — роботизированный советник, который помогает клиентам составить инвестиционное портфолио из различных ценных бумаг разной степени риска. Комиссия за услуги меньше, чем у традиционный банковских советников, при этом рекомендации уже доказали свою успешность. Yallacompare также вошел в топ стартапов, он предлагает в реальном времени сравнивать финансовые продукты, предлагаемые различными местными и международными банками. Еще один многообещающий стартап, по мнению экспертов, Beehive — платформа по выдаче краткосрочных займов частными лицами другим частным лицам.

Среди других интересных компаний, названных экспертами, египетская компания Vezeeta, помогающая сравнивать цены на услуги врачей в пяти странах Ближнего Востоке и саудовская HalaYalla, позволяющая пользователям самостоятельно организовывать массовые мероприятия и приглашать на них гостей.