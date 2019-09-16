Вильнюс, , 11:18 — REGNUM В 2018 году на литовском взморье официально трудоустроились 827 граждан Украины. В основном в Клайпеде, но часть в курортной Паланге и других близлежащих городах. Работа в основном на стройках и в транспортной сфере, пишет палангская газета Palangos tiltas.

При этом всего за 2018 год такие разрешения в Литве получили 5237 иностранцев из 54 стран мира, однако 70% от этого количества — граждане Украины. В это число не входят мужья, жёны, дети и иные родственники гастарбайтеров, которые приезжают в Литву следом за такими работниками.

В палангском транспортном предприятии Vlasava водителями работает шесть граждан Украины. Зарплата — 722 евро «на руки», что, по словам гастарбайтеров, в три раза выше, чем на их родине. Опрошенные изданием литовские работодатели уверяют, что заинтересованы в такой дешёвой для них рабочей силе. В Клайпеде и близлежащих к ней районах трудятся только 15% от общего числа украинских гастарбайтеров. Самой популярной точкой притяжения по-прежнему остаётся Вильнюс и его окрестности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поток украинских гастарбайтеров в Литву растёт в геометрической прогрессии, а община граждан Украины уже стала в Литве самой крупной общиной иностранцев.