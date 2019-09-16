Ярославль, , 11:05 — REGNUM На территории ярославских парков в летний сезон побывало около 2 миллионов человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» города Ярославля. В этом году в парках было гораздо больше отдыхающих, места отдыха посещают больше женщин с детьми, нежели мужчин.

Фестиваль красок в Ярославле Ярпарки.рф

«За летний сезон 2019 года, несмотря на пасмурную погоду, состоялось большое количество семейных мероприятий, особо запомнились фестивали красок холи и мыльных пузырей. В ярославских парках торжественно отметили день Великой Победы, день защиты детей, прошли праздники, приуроченные к 1 сентября и к дню физкультурника», — рассказали ИА REGNUM в «Дирекции городских парков культуры и отдыха».

Сейчас в ярославских парках начинается подготовка к платному техническому обслуживанию и консервации аттракционов на зиму. Идет планирование следующего летнего сезона. В двух ярославских парках уже идёт реконструкция по проекту «Решаем вместе».

«Мэр Ярославля Владимир Волков проинспектировал ход работ в парках Юбилейный и Парке Победы. У горожан появилась возможность повлиять на выбор площадок, на которых будут проведены работы. В рамках программы будут реконструированы объекты инфраструктуры парков, покрытие пешеходных дорожек и парковая мебель», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском МУП.

«Дирекция городских парков культуры и отдыха» объединяет 4 ярославских парка: «Юбилейный», парки Победы, Нефтяник и «Парк на Острове» и территория Подзеленья.

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