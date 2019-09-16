Аддис-Абеба, , 11:55 — REGNUM Катарский гостиничный гигант Katara Hospitality проводит комплексную оценку внутреннего рынка Эфиопии с целью инвестировать 500 миллионов евро в развитие гостиничного бизнеса. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство The Ethiopia Reporter.

Председатель совета директоров Katara Hospitality шейх Наваф бин Джассим бин Джабор Аль-Тани заявил журналистам в штаб-квартире компании в Дохе, что в настоящее время Katara Hospitality проводит комплексную юридическую проверку в трех африканских странах, а именно в Эфиопии, Нигерии и Сенегале. Шейх отметил, что внимательно следит за позитивными изменениями в Эфиопии, надеясь, что инвестиционная среда станет более привлекательной для иностранных инвесторов. Он также отметил, что у Эфиопии очень многообещающие возможности для ведения бизнеса.

Катарский гигант планирует построить в странах Африки южнее Сахары отели вместимостью от 10 000 до 12 000 номеров. Такой огромный проект создаст рабочие места для более чем 35 000 человек на континенте. Шейх также подчеркнул, что фонд, предназначенный для инвестиций в африканские страны, может увеличиться до одного миллиарда евро в зависимости от возможностей рынка.

Что касается вопроса, почему компания шейха заинтересована в инвестициях в Африку, то у Аль-Тани был на него простой ответ: «Африка — последняя родина мира. Африка — последний рубеж мира, и поэтому Бог сохранил ее до конца. Страны Африки южнее Сахары будут процветать, и в ближайшие десять лет у них будет самая сильная экономика».