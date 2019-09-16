Оренбург, , 10:58 — REGNUM В Оренбургской области генеральный директор компании, которая занимается изучением недр, ушел от уголовного наказания. Уголовное дело по налоговому преступлению прекратили после того, как руководитель фирмы погасил многомиллионную задолженность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, главе компании инкриминировали сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в особо крупном размере. В 2018 году директор фирмы, зная о недоимке по налогам, произвел расчеты с контрагентами на сумму, превышающую 13 млн рублей. Было принято решение об аресте недвижимости, которая находится в собственности фигуранта и чья стоимость более 2 млн рублей.

В результате задолженность по налогам и сборам в сумме более 27 млн рублей полностью погашена. Арест с имущества снят, а уголовное дело прекращено.