Ставрополь, , 10:58 — REGNUM Власти Ставрополья ставят перед собой задачу по итогам 2019 года сократить объем государственного долга региона на 5 млрд рублей. Это составляет немногим более 15% от существующего уровня.

«В 2013 году соотношение госдолга региона к собственным доходам составляло 78%. Сегодня это соотношение опустилось за 50%. В прошлом году мы снизили госдолг на 7 млрд, в этом году около 5 млрд рублей планируем», — цитирует ТАСС губернатора края Владимира Владимирова.

Напомним, по итогам 2018 года государственный долг Ставропольского края сократился до 33 млрд рублей. При этом, по данным Минфина РФ, регион имеет самую высокую задолженность среди всех субъектов СКФО.

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