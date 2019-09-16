Петропавловск-Камчатский, , 10:51 — REGNUM 4,5 тыс. вакансий открыли работодатели Камчатского края для граждан, не имеющих трудового стажа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Камчатка погружается в долговую трясину и нищету

Работники, не имеющие навыков какой-либо деятельности, нужны в таких сферах, как медицина, производство, транспорт, строительство, недвижимость, торговля, информационные технологии и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки не могут заработать на слишком дорогую жизнь на полуострове и стремятся уехать на материк. На Камчатке самая дорогая в России «коммуналка», а население тонет в кредитах, причем, с каждым годом растёт количество «плохих» долгов. По данным службы судебных приставов региона, каждый 14 житель края имеет долг, который не в состоянии обслуживать.