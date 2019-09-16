Нур-Султан, , 10:09 — REGNUM По итогам января-июля 2019 года доходы предприятий воздушного транспорта в Казахстане составили 216,7 млрд тенге ($561 млн), что на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 16 сентября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Доля предприятий воздушного транспорта от совокупных доходов в сфере транспорта выросла с 11,6% до 12,7%. Доходы от перевозки пассажиров выросли на 18,4%, до 212,1 млрд тенге ($549 млн), от перевозки грузов — на 25,1%, до 4,6 млрд тенге ($11,9 млн).

Напомним, в начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание правительства республики на завышенную стоимость авиабилетов по востребованным маршрутам.

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