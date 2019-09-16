Оренбург, , 10:17 — REGNUM При принятии решения о внедрении четырёхдневной рабочей недели необходимо подумать об эффективности. Депутат Заксобрания Оренбургской области и директор ООО «Бен-Газ-Сакмара» Дамир Фахрутдинов отметил, что для выполнения работы людям иногда не хватает рабочего времени и приходиться выходить еще и в выходной день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

Депутат подчеркнул, что пока представленной информации об инициативе о сокращении рабочей недели ему недостаточно, чтобы понимать для чего это делается.

«Дать больше отдыхать людям, сохранив при этом зарплату? Хорошее дело. Но надо понимать: если нагрузка на человека сократится, то количество людей должно будет увеличиться. В любом случае, надо смотреть эффективность. Как бы это не привело к росту цен на все. Даже в магазине, если 40-часовая неделя превратится в 32-часовую, то нужно будет привлекать большее количество работников, чтобы обеспечить процесс. А это больше фонд оплаты труда, соответственно увеличится стоимость», — считает Фахрутдинов.

Вместе с тем он сделал акцент на том, что люди очень много работают и этот процесс нуждается в регулировании. Так, на предприятии, которое возглавляет депутат, принято решение о сокращении обеденного перерыва, за счет этого в пятницу укорочен рабочий день на один час: «Но это было коллективное мнение. А взять в едином порыве и запустить процесс… Не думаю, что это легко дастся экономике».

Напомним, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике. По данным информресурсов, в министерства труд запланировано совещание, где обсудят внедрение нового трудового режима в тестовом режиме на нескольких предприятиях.