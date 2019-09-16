Москва, 16 сентября 2019, 10:05 — REGNUM Россия может усилить уровень безопасность на своих объектах по добыче нефти после атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии, заявил 16 сентября министр энергетики РФ Александр Новак.
Министр напомнил, что в России существует закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, который выполняется, и в соответствии с законом предпринимаются все необходимые меры по защите.
«Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации. Я думаю, мы будет также работать над этим», — сказал журналистам Новак.
Как сообщало ИА REGNUM, нападение на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии 14 сентября совершили хуситы, используя десятки беспилотных летательных аппаратов. По данным саудовских властей, добыча нефти в королевстве после атаки сократилась почти вдвое.
Представитель хуситов назвал эту операцию крупнейшей на территории Саудовской Аравии и заявил, что подобные атаки будут продолжаться, пока власти королевства не прекратят военные действия в Йемене.
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