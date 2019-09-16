Москва, , 09:59 — REGNUM Атака беспилотников на объекты саудовской компании Saudi Aramco влияют в целом на энергобезопасность во всем мире. Такое заявление министр энергетики России Александр Новак.

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Глава Минэнергетики добавил, что сегодня, 16 сентября, планирует переговорить со своим саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бен Сальманом, на которых будет остужаться этот вопрос.

«Наши коллеги в контакте с саудовской стороной, мы смотрим за ситуацией и считаем, что атаки на такие объекты нарушают вопросы энергобезопасности в целом», — приводит ТАСС слова российского министра.

При этом Новак подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости принимать «какие-то сверхсрочные меры», так как мировых запасов нефти достаточно, чтобы в среднесрочной перспективе компенсировать потери от снижения добычи, возникшие из-за атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии произошли взрывы с последующим возгоранием. Ответственность за это взяли на себя йеменские хуситы. Они ударили по НПЗ с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. Представитель хуситов назвал эту операцию крупнейшей на территории Саудовской Аравии и заявил, что подобные атаки будут продолжаться, пока королевство не прекратит военные действия в Йемене.

По данным министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сальмана, после атаки на НПЗ добыча нефти в стране сократилась почти на 50%.