Сеул, , 09:57 — REGNUM Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (KOTRA) поддержит южнокорейские компании на выставке Gastech. Об этом сообщает Yonhap News о ссылкой на представителей агентства.

Gastech — международная выставка по природному, сжиженному и нефтяному газу, проводимая в Хьюстоне, штат Техас в период с 17 по 19 сентября.

Известно, что в рамках данной выставки 40 южнокорейских компаний проведут консультации с представителями 18 международных компаний.

«В последнее время экспорт нефтегазового оборудования в США увеличивается, не смотря на ситуацию в мире, — отметили представители KOTRA. — Мы продолжим делать все возможное, чтобы отечественные компании смогли выйти на рынок США».