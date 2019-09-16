Москва, , 09:52 — REGNUM Запасы нефти на мировом рынке достаточны для покрытия потерь от атак на Saudi Aramco. Об этом сообщил 16 сентября журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что взрывы на нефтеперерабатывающих предприятиях в Саудовской Аравии в целом влияют на мировую энергобезопасность, однако нефтяных запасов хватит, чтобы компенсировать потери из-за чрезвычайного происшествия.

Ситуацию с нефтью Новак планирует обсудить 16 сентября с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Сальманом. В России пока нет необходимости сверхсрочных мер, добавил глава Минэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, йеменские хуситы совершили атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco — крупнейшей в мире компании по объемам нефтедобычи. После этого добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась почти наполовину.

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