Москва, , 09:41 — REGNUM Главное событие, влияющее на курс рубля в начале недели, — атака дронов на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии, что привело к двукратному снижению добычи нефти в стране и снизило её предложение в мире на 5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Естественная эмоциональная реакция рынка — взлёт котировок чёрного золота, которые подскакивали с уровня 13 сентября в $60 за баррель Brent к $71,60 утром 16 сентября, но затем откатились к $66,30.

Это воздействует на рубль с нескольких сторон. Во-первых, само по себе укрепление нефти приводит к росту курса рубля. Но кроме того, удорожание нефти способствует снижению на Форекс курса доллара, который обычно находится в обратной зависимости от цен чёрного золота.

Поэтому и к рублю доллар снижается. Учитывая эти обстоятельства, можно предположить на 16 сентября ослабление котировок пары доллар-рубль в диапазон 63−64 руб.», — считает эксперт.

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