Хасавюрт, Дагестан, , 09:40 — REGNUM В Дагестане начался ремонт моста через реку Ярык-Су, который связывает город Хасавюрт и южные районы республики. Завершить работы на искусственном сооружении планируется к концу ноября, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Каспий».

Длина четырехпролетного моста составляет почти 141 погонный метр, ширина проезжей части — более 15 погонных метров. На мосту будет установлено новое перильное ограждение, выполнено переустройство деформационных швов. Бетонные поверхности пролетов и опор сооружения покроют антикоррозийными составами.

Также планируется укрепить конусы, отремонтировать лестничные сходы, а также устроить систему организованного водоотвода с проезжей части. На подходах к мосту восстановят основания под переходными плитами и заменят сами переходные плиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Бабаюртовском районе Дагестана дорожники завершили капремонт моста через оросительный канал на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала.