Лондон, , 09:32 — REGNUM Южнокорейский бренд одежды Hazzys был представлен на показе мод в Лондоне. Об этом сообщает Yonhap News о ссылкой на представителей компании LF.

По их словам, 13 сентября сотрудники компании приняли участие в показе London Fasion Week 2020 и представили коллекцию одежды весна — лето.

Известно, что представленная коллекция была разработана в сотрудничестве с китайским дизайнером Хайжень Ванг (Haizhen Wang).

Хайжень Ванг — китайский дизайнер, окончивший Лондонский колледж моды, а также работавший в таких мировых брендах, как Max Mara и All Saints.

После подписания соглашения с китайской компанией Saint Angelo в конце 2007 года, Hazzys вышла на китайский рынок и открыла более 400 магазинов. Также в 2017 году южнокорейская компания открыла свою точку в Париже и вышла на вьетнамский рынок.