Москва, , 09:19 — REGNUM С января по август 2019 года в России было реализовано 238 новых электромобилей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Рост продаж новых электрокаров в РФ наблюдается уже пятый месяц подряд. Больше всего было продано машин с электродвигателем в августе — 50 единиц (на 36 штук больше, чем в августе 2018 года).

Лидером по продажам новых электрокаров в августе является модель Nissan Leaf. Её за месяц купили 38 российских автолюбителей. На второй строчке в модельном рейтинге расположился автомобиль британского бренда Jaguar I-Pace. Его приобрели шесть покупателей.

На третьем месте модель автокомпании Илона Маска Model X — три единицы. И ещё было продано по одному авто компании Tesla — Model S и Model 3.

Миниэлектрокар Renault Twizy в августе также появился в нашей стране у одного автолюбителя.

Напомним, по информации аналитического агентства Sanford C. Bernstein, в июле 2019 года мировые продажи авто с электрическими двигателями упали до 128 тыс. единиц. Это на 14% меньше, чем в 2018 году.

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