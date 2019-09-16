Самара, , 09:09 — REGNUM Капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре подходит к концу. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

По словам чиновников, ремонтные работы на Заводском шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца закончены на 99%. Сейчас автодорожная служба укладывает верхний слой асфальта возле подземного пешеходного перехода, в котором тоже ведутся отделочные работы.

Напомним, что ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь на площади 25 тысяч кв. м заменили тротуары, контактную сеть, обновили коллектор ливневой канализации, систему освещения, установили светофоры, пешеходные ограждения и переходы, выполнили ремонт газонов.