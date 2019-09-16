Вашингтон, , 08:53 — REGNUM В Соединенных Штатах более 49 тыс. сотрудников автомобильного концерна General Motors начали забастовку, сообщает Associated Press.

По данным издания, соответствующее решение профсоюз рабочих автопромышленности принял после провала переговоров с руководством GM об условиях нового трудового контракта.

Из-за забастовки рабочих было закрыто 33 завода в девяти штатах, а также 22 предприятия по распределению запчастей. Как долго продлится забастовка, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп призвал корпорацию General Motors вернуть в Соединенные Штаты заводы, некогда перенесенные за границу. По его мнению, всем «великим американским компаниям» следует перевести свое производство из Китая обратно в Соединенные Штаты.

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